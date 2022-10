Vdova po Žbirkovi připravuje šokující knihu, kterou sám Meky zakázal

Kateřina Žbirková Foto: Teki Shine/FTV Prima

Bude to téměř rok, co do hudebního nebe odešel legendární zpěvák Miroslav Žbirka (✝69). Jeho láska Kateřina nyní nastínila své plány do budoucna a rozhodla se promluvit o věcech, o kterých zpěvák údajně dlouhé roky mlčel, protože to byl gentleman tělem i duší.