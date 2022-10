Dva roky před šedesátkou je jako proutek: Michaela Dolinová má skvělou figuru a roky si drží velikost 36

Michaela Dolinová Super.cz

Dva roky před šedesátkou má Michaela Dolinová (58) stále postavu jako proutek. Obléká se do velikosti 36 a štíhlý pas by jí mohly mnohé kolegyně závidět. My jsme ji potkali na dětském představení Trapas nepřežiju, které hraje už krásných deset let, a to stále ve stejném kostýmu.

„Je to můj první dlouhodobý projekt. U dětských představení je super, že se neustále obměňují děti, takže si dovedu představit, že to ještě 10 let hrát budeme. Sice Láďa Ondřej hraje puberťáka a teď mu je třicet, tak nevím, jak to bude hrát ve čtyřiceti. Já to mohu hrát pořád, protože představuji upjatou paní etikety, takže to mohu hrát až do sedmdesátky, když na to přijde,“ svěřila se Michaela Dolinová, která s výchovným představením objíždí republiku už řadu let a stále se těší velkému úspěchu.

Na jevišti se od premiéry objevuje ve stejných šatech. Nás zajímalo, jak si udržuje stále tak štíhlou figuru. „Tělo je výrobní nástroj, takže si ho pořád hlídáte,“ svěřila se s úsměvem Michaela. „U hereček je skvělé, že mají na premiéru kostým a tím se řídí. Tuhle sukni mám od premiéry této komedie, dokonce mi je teď volná. Ten kostým je hlídací pes. Když vidím, že mi je těsnější, tak přestanu večeřet,“ prozradila svůj trik Michaela Dolinová. „Ale mám zvýšenou činnost štítné žlázy, tak s dietami nemám problém. Stačí mi pár dní večer nejíst a tělo se vrátí, kam má. Ale musím se o to tělo starat,“ dodala herečka, co dalšího prozradila, si poslechněte v našem videu. ■