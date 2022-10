Jan Kanyza se se slávou umí vypořádat. Kolegové, kteří si stěžují, by měli jít k poště, říká

Jan Kanyza Super.cz

Herec na vernisáži svých obrazů hýřil dobrou náladou a podpořit ho přišla řada známých českých umělců. "Humor se snažím, aby mě neopouštěl, protože to je víceméně přirozená obrana proti blbství, a abych neměl blbé nálady. Já jsem životní skeptik," míní Jan Kanyza a dodává: "Podle mě skeptik je úspěšně vyléčený optimista."



Jak jsme u českých osobností zvyklí, všichni mají stále hodně práce, ovšem Jan Kanyza k tomu přistupuje úplně jinak. "Já nic neplánuju. Já nejsem státní plánovací komise," směje se. "Já to beru, jak to je, jak to přichází, a v tom se snažím orientovat. Žít je důležité!" prozradil Super.cz.

Mediální zájem zvládá s elegancí a noblesou, on sám nemá pochopení pro ty, kteří si na něj stěžují. "Já vám to řeknu upřímně, když slyším některé kolegy, že je obtěžuje popularita, tak si říkám, proč nešli k poště?" rozpovídal se herec. "Ona je to určitá satisfakce té profese, že si ho člověk všimnul. Být znamená být vnímán," říká oblíbený český herec. ■