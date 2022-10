Příběh se Spice Girls má další pokračování: Bořek Slezáček prozradil, kdy a jak znovu potkal jednu ze spajsek

Bořek Slezáček Super.cz

Když se Bořek Slezáček (55) v televizní show 7 pádů Honzy Dědka přiznal k tomu, že kdysi učaroval člence legendárních Spice Girls, hned tato zpráva obletěla Česko. Ovšem, jak nám herec a moderátor přiznal, nebyla to jeho jediná zkušenost se slavnými kořeněnými holkami. „Spice Gilrs byly v Česku, kde měly meet and greet z celého světa. Neměly nic jiného na práci a já jsem s nimi dělal rozhovor a spřátelili jsme se, takže nakonec jsem s nima byl celý ty čtyři dny . Nikdo je tady moc nepoznával, nikoho by nenapadlo, že by to byly ony,“ řekl Super.cz. Bořek měl ale štěstí, že takovou Ginger Spice – tedy Geri Halliwell (50), dnes Geri Horner, potkal dvakrát.

„Potkal jsem ji o x let později v Itálii, kde jsem byl s Alenkou Šeredovou, která tam něco točila, a v té show byla i Geri, ale já ji nepoznal, protože měla asi o dvacet kilo míň. Takže s Geri jsem se viděl pak ještě jednou. Ona je taková dost šídlo a raketa,“ smál se Bořek.



Období covidu Slezáček využil k tomu, že napsal knihu s názvem Kéž bys tu byla. „Je to sbírka povídek a Kéž bys tu byla je název jedné z té povídek. Ten název mi přišel dost poetický. Je tam také jiná povídka, ve které velmi důležitou roli hrají Pink Floyd a jejich album Wish You Were Here, takže jsem měl dva důvody pojmenovat tuto knížku takhle."

„Já jsem chtěl začít psát až v důchodu, abych měl co dělat, ale vlastně ta doba covidu mě nakonec ke stolu posadila už teď. Sice jsem v tu dobu hodně točil, ale ty zavřený divadla znamenaly určitý volný čas, který bych jinak neměl, a já když mám volno, tak lumpačím, takže jsem za covidu napsal dva scénáře a sbírku povídek,“ dodal Bořek Slezáček.

