Porod se jí podařilo utajit: Krásná servírka ze seriálu Most! se poprvé pochlubila děťátkem

Dominika Býmová Michaela Feuereislová

Až nyní se pochlubila na sociální síti fotkou s miminkem v náručí. Detaily ohledně data porodu, jména nebo pohlaví potomka si ale nadále nechala pro sebe. Stejně jako podobu děťátka.

„Je to pro mě velmi osobní událost. Pohlaví miminka si necháváme jako překvapení,“ svěřila Super.cz v březnu s tím, že by se od podzimu ráda zase vrátila do práce.

„Čekáme letní miminko, tak bych od podzimu zase ráda nastoupila do divadla. Avšak to jsou ambice zatím bezdětné herečky. Možná to bude úplně celé jinak,“ přiznala tehdy hvězda muzikálu Rebelové, kterou televizní diváci znají ze seriálů Most!, Přístav, Ordinace v růžové zahradě nebo Krejzovi. ■