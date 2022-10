Gabriela Soukalová se poprvé od hrůzného zážitku v horách ozvala fanouškům

Gabriela Soukalová s partnerem Milošem Kadeřábkem Michaela Feuereislová

„Chci se vám teď trochu omluvit, že nejsem v poslední době moc akční. Nevím, do jaké míry má na té lenosti podíl i fakt, že jsem zažila nevšední zážitek během dovolené v Itálii, kdy jsem se ztratila v neznámém terénu v horách, to jste možná někteří zaregistrovali. Čekala mě tam celá řada zkoušek, při kterých jsem si sáhla na dno svých sil, a i když se to někomu může zdát jako lehký úkol se odtamtud dostat, pro mě osobně to byla jedna z nejtěžších životních zkoušek,“ nechala se slyšet někdejší úspěšná česká biatlonistka a dnes moderátorka.

Maminka dcery Izabelky (1) má teď úplně jiný náhled na život a váží si každé minuty. „Uvědomila jsem si díky té situaci spoustu věcí a ve finále jsem ráda, že se to stalo a mohla jsem se o sobě dozvědět spoustu nového, o čem jsem neměla ponětí. Život je někdy plný neuvěřitelných situací, které si člověk nedokáže nejen vysvětlit, ale ani představit,“ míní.

Na pobyt v přírodě ale rozhodně nezanevřela a na výlety vyráží i s malou dcerkou v nosítku. „Jsem od té doby každou volnou chvíli v přírodě a užívám si její krásu, moudrost a věčnost. Žiju v přítomnosti a obklopena lidmi, které mám ráda. Není od věci si občas uvědomit nejen svou smrtelnost, ale i fakt, že máme jedinečný dar tělesnosti a můžeme prožít naše životy na naší nádherné planetě. Kdoví, jestli ještě budeme mít nějakou další šanci, tak žijme tady a teď každý moment naplno,“ uzavřela vděčná Soukalová. ■