Muž, který polil modelku kyselinou a způsobil jí šílené následky, je na útěku! Měl nastoupit do vězení

Útočník Stefan Sylvestre, který znetvořil Katie Piper, je na útěku. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Recidivista Stefan Sylvestre, který v roce 2009 ve svých dvaceti letech dostal doživotí za útok kyselinou na modelku Katie Piper, je momentálně na útěku před spravedlností a opětovným nástupem do vězení. Policie proto zahájila rozsáhlé pátrání, aby ho co nejdříve dopadla.

Incident, po němž skončila Katie Piper s popálenou kůží na obličeji a hrudníku a zůstala slepá na jedno oko, v roce 2008 otřásl světem. Sylvestre tehdy chrstl na modelku kyselinu u stanice metra Golders Green na popud jejího žárlivého bývalého přítele Daniela Lynche, který byl Piper posedlý. Katie od té doby musela podstoupit více než 200 operací.

Přestože útočník původně dostal doživotí, ve vězení strávil necelých deset let. V roce 2018 byl totiž propuštěn na podmínku. Nárok na podmínečné propuštění u něj vznikl v roce 2015, ale tehdy byl ještě považován za nezpůsobilého, ale další žádosti v roce 2018 již bylo vyhověno. Soud mu ovšem nařídil nepřijít do žádného kontaktu s Piper.

Hned následující rok šel kvůli krádeži auta do chládku znovu, ale poté, co se v roce 2020 přišlo na chyby ve stíhání, byl propuštěn. Nyní opět porušil podmínku, ale před dalším nástupem do vězení se dal na útěk před zákonem a policií, načež mu hrozí výrazně vyšší trest.

Lynch dostal za iniciování útoku rovněž doživotí, odsedět si musí nejméně šestnáct let, takže do roku 2025 nelze ani uvažovat o jeho předčasném propuštění. ■