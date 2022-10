To si děláte srandu? Terezu Pergnerovou odrovnal známý iluzionista. Na jeho kouzla moderátorka jen nevěřícně zírala

Tereza Pergnerová Video: Prima Cool

Hvězda teenagerů devadesátých let Tereza Pergnerová (48) už za dva roky vstoupí do klubu padesátnic. A jak je vidět, stále si udržuje mladistvý šmrnc. Moderátorská matadorka letos provede diváky Českým slavíkem, ujít si ale nenechala ani účast v kouzelnickém pořadu známého iluzionisty Radka Bakaláře.

V jeho úterní Magic Show zůstala stejně jako jiné celebrity v minulých dílech doslova jako opařená. Nejvyhledávanější kouzelník a mentalista Česka například přímo před jejíma očima udělal z horkého šálku kávy šálek plný kávových zrnek. Proměna se stala přímo pod Terezinou kšiltovkou.

„I z normální kávy se dá udělat káva zrnková,“ ukázal překvapené Tereze Bakalář. Předtím samozřejmě do kamery ukázal, že v kšiltovce není ukryto ani jedno zrnko kávy.

I další kouzlo moderátorku doslova odrovnalo. Bakalář odhodil balíček karet směrem k zavřenému oknu, uvnitř balíčku byla jedna karta podepsaná přímo Terezou Pergnerovou. „Když ohnete tento balíček karet, zjistíte, že je v něm nakumulovaná energie, jedna karta se přilepí na sklo, sundejte ji a já věřím, že to je ta vaše,“ řekl Bakalář. A přesně to se stalo.

Tereza sundala jednu z karet, která se přilepila na okno, a byla to ta její. „No je to ona, a ještě zvenku, to si ale děláte srandu, ale nebyla tam,“ divila se Pergnerová, jež musela kartu odlepit z druhé strany okna. Na kouzla, která na Pergnerovou vyzkoušel Radek Bakalář, se podívejte ve videu. ■