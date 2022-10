Yvetta Blanarovičová zpátky v Ulici: Herečka se vrátila k natáčení nekonečného seriálu

Yvetta Blanarovičová TV Nova

Jsou to dva roky, co se diváci seriálu Ulice museli rozloučit s Yvettou Blanarovičovou (59). Herečka měla být v nekonečném seriálu rok, nakonec zůstala déle, ale v roce 2020 skončila definitivně. Její postava Zdenky trpěla Alzheimerem a spáchala asistovanou sebevraždu. Herečka se nyní na plac po dvou letech vrátila.

Pro učitelku Magdu, kterou hraje Veronika Čermák Macková je odchod maminky stále bolestivý a nyní si připomíná jeho druhé výročí, shodou náhod dostala tou dobou od mámy nečekaný dárek, a to dopis na rozloučenou. Yvetta Blanarovičová se tak vrátila do ateliérů Ulice po více než dvou letech, aby se podílela na natáčení příběhu Zdenčina dopisu.

„Je to zvláštní pocit se sem vrátit. Není to první seriál, který bych natočila, ale přesto mám k Ulici unikátní pouto. Částečně je to dáno Zdenčiným osudem, částečně kolegy a lidmi, kteří za Ulicí stojí. Všechno, co jsme tady během těch tří let společně zažili, se mi dostalo hluboce pod kůži. Takže návrat je krásný a dojemný,“ svěřila se herečka při návštěvě ateliérů a vzpomněla na zásadní milníky osudu své postavy.

„Nejprve fatální diagnóza Alzheimerovy choroby a později zásadní rozhodnutí přistoupit k asistované sebevraždě. Tak se moje postava rozhodla ukončit svůj život, a samozřejmě tím zásadně ovlivnila i životy svých nejbližších, zejména dcery Magdy,“ svěřila se herečka, která byla ráda, že se s kolegy opět mohla setkat. „Zdenka se vrací prostřednictvím dopisu, který napsala před lety. Měl být předán přesně po třech letech, kdy Zdenka předpokládá, že už by Magdina bolest ze ztráty maminky mohla být slabší. Dopis nakonec přichází právě ve chvíli, kdy Magda stojí na důležité životní křižovatce,“ svěřila se Yvetta k natáčení. ■