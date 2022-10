Petra Janů zve na svůj koncert netradičním způsobem: „Možná je to naposledy,“ překvapila

Petra Janů Michaela Feuereislová

Petra Janů (69) letos slaví dvě významná výročí – 50 let na scéně, a jak sama říká, 2x 35 na světě. Už za týden ve středu ji čeká legendární pražská Lucerna, kde vystupovala mnohokrát a má to tam ráda.

„Moji milí, ráda vás v Lucerně uvidím. Pojďme si to společně hezky užít, třeba je to opravdu naposledy,“ vzkázala Petra Janů svým fanouškům. Mnohé okamžitě napadaly černé myšlenky a scénáře. Petra Janů však bez dalšího vysvětlení dodala: „Myslím to hlavně tak, že v té dnešní hodně divné době, kdy člověk vážně neví, co bude zítra, natož na měsíc, za rok, za pět, opravdu nevím, jestli to nebude naposledy,“ svěřila se Super.cz.

Dění ve světě se jí dotýká a radost z něj opravdu nemá. „Já jsem upřímně z toho všeho velmi smutná až znechucená. Když vidím, co se děje v Evropě, ve světě všeobecně, a že se nejsou schopni mocipáni dohodnout na nějakém kompromisu a odnášejí to obyčejní a bezbranní lidé, hodně mě to mrzí,“ říká smutně trojnásobná Zlatá slavice a zpěvačka s nejsilnějším hlasem u nás.

„Vážně jsem šťastná, že v téhle době nejsem mladá, že nezačínám a nemusím nikomu nic dokazovat. Že nemusím řešit existenci, a že pokud mám koncert a lidi si se mnou zpívají, nebo dokonce tancují, že je nám dobře, jsem nejšťastnější na světě,“ říká zpěvačka, která svou jubilejní Lucernu bere jako jakýsi vrchol své kariéry.

„Když vidím, kdo všechno z mých řad už tu není, jak ti skvělí lidé odcházejí, není mi dobře na duši. Na druhou stranu jsem ráda, že jsem mohla být v té době součástí úžasné éry, kdy se za úspěch považovalo to, co člověk umí, vyprodané sály a ne to, kolik má sledujících na Instagramu,“ pochvaluje si zpěvačka.

„Jsem neskutečně šťastná, že jsem potkala ve svém životě lidi, jako jsou Jiří Suchý, Pavel Větrovec, František Polák, Eda Krečmar, jako byli Ota Petřina, Pavel Vrba, Zdeněk Rytíř, Karel Svoboda a řada dalších báječných textařů, skladatelů, muzikantů. Protože díky nim byla i ta moje kariéra smysluplná,“ svěřila se pokorně zpěvačka. ■