S Parkinsonem bojující Michael J. Fox dojal fanoušky k slzám: Po 37 letech se setkali s Lloydem z Návratu do budoucnosti

Michael J. Fox a Christopher Lloyd se setkali po letech na jednom pódiu. Profimedia.cz

Během letošního Comic Conu v New Yorku došlo v sobotu na jedno velmi emotivní setkání. Sedmatřicet let po natočení legendární sci-fi komedie Návrat do budoucnosti se setkaly hlavní hvězdy filmu před zraky diváků na jednom pódiu. Za bouřlivého potlesku se po delší době objevil na veřejnosti Michael J. Fox (61), bojující už od roku 1991 s Parkinsonovou chorobou, se svým hereckým parťákem Christopherem Lloydem (83).

Jako první na scénu dorazil Fox a chvilku po něm následoval Lloyd. Představitelé Martyho McFlye a doktora Emmetta Browna se pak během nekončícího aplaudování objali a někteří fanoušci se neubránili slzám. Poté se oba posadili na sedačku a společně odpovídali na dotazy fanoušků v hledišti.

Ti se posléze o dojemný okamžik chtěli podělit na sociálních sítích. Carl Mitchell například ke společnému snímku z akce napsal: „Setkání herců z Návratu do budoucnosti na Comic Conu v New Yorku. Je smutné takhle vidět Michaela J. Foxe, ale je to neuvěřitelný bojovník. To objetí s Christopherem Lloydem bylo tak emotivní.“

„Já nepláču, ty pláčeš!“ připsal k videu ze setkání ikonickou hlášku z filmu Starsky a Hutch uživatel na Twitteru.

„Nejkrásnější a nejdojemnější video, které vám vžene slzy do očí. Michael J. Fox je hrdina, odvážný a inspirativní. Jeho přátelství s Christopherem Lloydem nikdy nevyprchalo,“ přidal se jiný uživatel.

Mnozí další chválili Foxe za jeho hrdinský postoj tváří tvář Parkinsonově chorobě, která mu byla diagnostikována před jednatřiceti lety a jež ovlivňuje jeho mozek a způsobuje problémy, jako je třes, ztuhlost a potíže s chůzí.

Loni se herec k nemoci také vyjádřil: „Lidé si často myslí, že Parkinson je vizuální věc, ale to není to podstatné. Jde hlavně o to, co není vidět. Pokud jde o léčbu, jsem k lidem opravdu neomalený. Když se mě ptají, zda se mi během života nějak ulevilo od nemoci, říkám, že je mi šedesát a věda není všemocná. Takže ne. Některé dny jsou boj. Některé jsou zkrátka těžší než jiné,“ dodal herec. ■