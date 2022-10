Odchod z Kouzelné školky po 23 letech byl promyšlený: Michal Nesvadba řekl, co ho teď čeká

Michal Nesvadba Super.cz

Fanouškům Kouzelné školky vyrazilo dech, když Michal Nesvadba (64) před letními prázdninami oznámil, že po dlouhých 23 letech v oblíbeném pořadu pro malé diváky končí. On sám hodnotí odchod pozitivně, ovšem pro děti bude hrát dál. A taky by si rád udělal čas na jiné aktivity. Co má v plánu?

"To bylo zásadní rozhodnutí, ale myslím si, že v pravou chvíli. Rozhodně to bylo velmi, velmi promyšlené," řekl Super.cz Michal Nesvadba. Po 23 letech se tedy zatáhne pomyslná opona, ovšem herec zatím stihl připravit další dva scénáře. "V televizi nekončím, protože jsem napsal dva nové seriály," uvedl.

"Mám své plány, které si chci splnit. Nějaké cestování, a taky už jsem důchodce, tak si volno zasloužím," míní. Super.cz rovnou i prozradil, kam by se chtěl podívat a koho vezme s sebou.

"Já se chci vrátit do Japonska a do dalších zemí v Asii, které mám strašně rád a mám k nim i nějaký kulturní vztah," svěřil se nám a prozradil, že cestovat bude se svou manželkou.

Válení u moře jej však ani v důchodu nečeká, má totiž alergickou reakci na slunce. "Moc mě to neláká, ale mám to přitom rád. Asi pět let mám reakci na sluníčko, takže jsem na něm první den a pak rychle do trička a dlouhých kalhot," popsal se smíchem. ■