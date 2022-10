Na jaře oslavil už 87. narozeniny: Fotograf Jan Saudek seknul se cvičením a k doktorovi prý také nechodí

Jan Saudek Super.cz

Letos na jaře oslavil Jan Saudek (87) již 87. narozeniny. Uznávaný fotograf a malíř je stále vitální a plný energie, a to nejen díky mladší manželce, novinářce Pavlíně Saudkové, se kterou žije již přes 16 let, ale také zásluhou dětí, kterých má stále plný dům.

Společně s manželkou se nyní Jan Saudek po delší době objevil opět ve společnosti. Vyrazil do prodejny České mincovny, kde proběhla jeho autogramiáda už druhé pamětní medaile ze zlata a stříbra, které rychle zmizely z prodeje. „Já mám dojem, že to dělají lidi z lítosti, protože si určitě myslí, že bych mohl během autogramiády natáhnout bačkory. Je to úžasné. Přišlo to pozdě, ale přišlo to,“ svěřil se kontroverzní fotograf.

Dříve nadšený sportovec prozradil, že s pravidelným cvičením, kterému se po celý život věnoval, už ve svém věku seknul. „Nechal jsem toho, protože ten slavný plavčík, co byl na plaveckém stadionu, se mě zeptal, jestli jsem někdy cvičil, a když to nebylo vidět, tak jsem toho nechal a ty svaly odejdou za týden. Teď se neudržuji, ale myslím, že vše funguje. Nechodím k doktorovi, protože by mi řekli, že jsem mrtvý, toho musím vynechat,“ prozradil Jan Saudek.

S manželkou Pavlínou má tři děti, vedle nich mu dělají radost vnoučata a v loňském roce přiznal nejmladšího nemanželského ročního syna. „Barák je plný dětí a je to roztomilé, protože si je pletu, ale je tam několik dětí a je to velice povznášející,“ dodal fotograf a malíř. ■