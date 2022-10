Zdrcená Iveta Vítová promluvila o podrobnostech rozvodu. Vrací se k příjmení, se kterým kdysi vyhrála Miss

Iveta Vítová na fashion weeku v Teplicích Super.cz

"Věci se dějí, jen se měly se stát už mnohem dřív. Člověk zjistí, že to je vlastně dobře, jen mě mrzí, že to mělo být už dávno. Psychicky už jsem na tom líp. Byl to první šok. Není to jen o tom, že ztratíte partnera, se kterým jste si mysleli, že zestárnete. Horší byla a je ta komunikace, jak se to semlelo, jak jsme se chovali, co všechno se událo, jak moc to bylo nepříjemný a jak moc to nepříjemný ještě bude," vysvětluje Iveta, kterou nejvíc mrzí, jak se její muž poté, co si našel jinou ženu, chová.

"Mrzí mě, jak se k tomu můj manžel postavil. To jsem nedokázala rozdýchat. Jsme ženy, priorita jsou pro mě děti a já jsem nedokázala pochopit, jak se může takhle zachovat vůči nim. Teď jsem to vzala do svých rukou. Naučila jsem se, že jsem samostatná jednotka, takhle fungujeme a měnit to nechci," snaží se jít dál Iveta.

Má její muž o dětí zájem? "O děti zájem má, když se mu to hodí...," krčí rameny moderátorka, která se chce po rozvodu vrátit ke svému příjmení Lutovská. "Lutovská zase budu. Ale moje děti jsou Vítová a Vít, nechci se jmenovat jinak. Ale nechci být Vítová. Budu Lutovská, uprostřed si nechám Vítová, ale jen kvůli dětem," dodala. ■