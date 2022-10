Dovádění na trampolínách se starší dcerou se nevyplatilo: Míša Nosková skončila s poraněnou nohou

Míša Nosková Foto: se svolením M. Noskové

„Celý život miluji adrenalin, a sporty, a pak vyrazím s Eli do jump parku a udělám takovou základní chybu při skoku do molitanů. Nejhorší bylo, že se na mě banda dětí koukala, jak se nemůžu vyhrabat a musely čekat až ta "stará paní" zmizí,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, která z místa odkulhala s poraněným kotníkem. S bolavou nohou musela následně odehrát i divadelní představení. „Kotník je naštěstí jen zvrtnutý,“ svěřila se zpěvačka, která je doma a odpočívá.

„Kdyby se to stalo před Evitou, bylo by to horší, naštěstí teď v nejbližší době mám před sebou spíš jen pár koncertů nebo výuku na konzervatoři. Moc se mi totiž nechce z domu. Pokaždé, když to vyjde tak, že musím být třeba půlku dne pryč, tak jsem z toho normálně naštvaná, protože mě mnohem víc baví být doma s "malou a velkou",“ svěřila se zpěvačka, která bude mít doma klidový režim. „Kotník je naštěstí jen zvrtnutý,“ prozradila Míša s tím, že si roli dvojnásobné maminky moc užívá.

„Horší to bude okolo Vánoc, jsou tam adventní a vánoční koncerty. Ale i tak se snažím to dost minimalizovat. I když Jindřich je prostě skvělý táta a fakt se malé věnuje rád, takže člověk ten prostor i na svoje věci má,“ prozradila zpěvačka. ■