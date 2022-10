Pamatujete si malého Vaška z Cirkusu Humberto? Pavel Mang se vrátil po letech k filmu, takhle teď vypadá

Pavel Mang Profimedia.cz

"Po všech možných různých profesích, které jsem dělal, včetně pokusů o podnikání, teď pracuji jako manažer kontroly a kvality v bezpečnostní agentuře. Tak to je jedna moje profese. A ta druhá je to, že jsem nově starostou u nás v obci Trubíně," prozradil Super.cz Mang.

Na natáčení Cirkusu Humberto ale pořád rád vzpomíná. "Bylo úžasné se setkávat s herci, kteří tam hráli, procestovat spoustu evropských zemí, a hlavně ta zvířata byla nádherná. Takový dětský splněný sen. Dneska bych si toho vážil podstatně víc. Tehdy to pro mě byla taková dětská hra," svěřil.

"Vztah k cirkusu mám pořád. Beru to, jako by byl cirkus moje rodina, jako bych se tam narodil. Od dětství jsem byl takový šašek. Asi proto, že jsem dva roky díky natáčení v cirkusu žil, vrylo se mi to pod kůži. On život je takový cirkus," směje se bývalá dětská hvězda.

I proto byl rád, že ho oslovil režisér filmu Cirkus Maximum Artur Kaiser, aby se do cirkusového prostředí vrátil. "I když to byla role policisty. Měl jsem uniformu, zbraň, taková role pro velké kluky. I když přiznávám, že to bylo dost stresující se po letech vrátit před kameru. Bál jsem se, měl jsem strach, ale překousnul jsem to. Za chvíli už jsem byl zase jako ryba ve vodě," přiblížil svoji novou filmovou zkušenost. ■