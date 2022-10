Před 8 lety bodovala v soutěži krásy: Misska Nikola Buranská předvedla dechberoucí dekolt před objektivem

Nikola Buranská Foto: Anna Konieva

Držitelka korunky krásy Nikola Buranská (30) bodovala v soutěži Česká Miss v roce 2014. Od té doby se stále věnuje modelingu, a to jak na přehlídkovém mole, tak před objektivem. Tentokrát se pustila do focení pro módní návrhářku Martinu Pipkovou Loudovou a v jejích modelech předvedla, že osm let po úspěchu v soutěži krásy vypadá fantasticky.