Marek Ztracený ohlásil životní koncert! Pak si dá na několik let pauzu, překvapil fanoušky

Marek Ztracený Foto: Petr Horník, Právo

„Je to něco, o čem jsme snili už dlouho, a ta neuvěřitelná cesta od malých sálů, kde stálo dvacet lidí, přes 4 vyprodané O2 areny a další haly po 2 Tour de léta, by měla vyvrcholit právě v pražském Edenu 17.6. 2023 a my doufáme, že tam nebudete chybět a že to pro fanoušky i pro nás bude zážitek, na který nikdy nezapomeneme,“ uvedl zpěvák.

Mnohé pak zaskočil informací, že se bude jednat o jeho poslední veřejný koncert na několik dalších let. „Nejen proto do toho dáme úplně všechno,“ zve fanoušky do Prahy. Ti se radují z dalšího termínu, zároveň neskrývají smutek z rozhodnutí, že má jít na dlouhou dobu o poslední vystoupení.

Vstupenky budou v prodeji od 13. října. ■