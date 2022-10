Agáta otevřeně promluvila o svém stavu: Miminko je v pořádku, budu se modlit, aby to dobře dopadlo

Agáta Hanychová Michaela Feuereislová

Lékaři jí nakázali klidový režim a hodně odpočinku. „Já teď musím hodně ležet. Myslím, že spousta žen chápe, co mi je, a nemusím to více vysvětlovat. Prostě musím hodně ležet a uvidíme, jak to všechno dopadne, musíme to nechat na přírodě,“ řekla ke svému zdravotnímu stavu.

Hanychová, která ve videu na Instagramu prozradila také to, že je v 11. týdnu těhotenství, uvedla, že v poslední době neměla příliš odpočinkové období. Vrhla se na natáčení nového pořadu s partnerem Jaromírem Soukupem (53), řešila plánovanou operaci syna Kryšpína.

Při předchozích těhotenstvích se synem a dcerou Miou přitom byla Agáta velmi aktivní a snášela to dobře. „Asi je to tím věkem. Moje tělo to přestalo zvládat a začala jsem krvácet,“ svěřila fanouškům.

„Zatím je to na dobré cestě, pustili mě domů a musím víc odpočívat. Budu teď jen ležet a uvidíme. I doktoři řekli, že to necháme na přírodě, takže já se budu modlit, aby to dobře dopadlo a budu konečně odpočívat,“ dodala s tím, že oporu má nejen ve své matce Veronice Žilkové (60) a dětech, ale i v partnerovi. Reagovala tak na spekulace o krizi v jejich vztahu.

Na modelčinu zpověď reagovaly spousty jejích fanynek, od nichž se Agátě dostalo obrovské podpory. Mnohé také sdílely své vlastní příběhy - se šťastným koncem. Jí i dítěti přejí hodně sil a zdraví. ■