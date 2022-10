Modelka si ve jménu módy nechala oholit obočí. Pak se nahá vyfotila ve vaně a fanoušci šílí

Amelia Hamlin s matkou Lisou Rinnou Profimedia.cz

Amelia patří v letošní sezóně k velmi žádaným modelkám. Objevila se na týdnech módy v Londýně, Miláně i Paříži, kde byla jednou z hvězd přehlídek značek Yeezy nebo Balenciaga. Na první se objevila s holou hlavou, druhou zakončovala jako divoká punkerka s piercingy. Obočí, dřív nabarvené na blond, si pak nechala vyholit kvůli focení pro magazín Interview.

Na pozornost je Amelia zvyklá odmalička. Její matka se proslavila seriálem Melrose Place a aktuálně patří k nejvýraznějším aktérkám populární reality show Paničky z Beverly Hills.

Sama Amelia pak do modelingových vod vstoupila už jako patnáctiletá, velmi aktivní je také na sociálních sítích, kde nechává nahlédnout do práce i svého soukromí. S fanoušky sdílela i to, že jako dospívající dívka trpěla poruchou příjmu potravy.

„Myslela jsem na všechna ta děvčata, která mě sledovala a komentovala moje příspěvky a uvědomila jsem si, že nechci, aby sledovala lži. Nemohla jsem dopustit, aby se malé holčičky nebo chlapci dívali na moje tělo a mysleli si, že procházím normálním vývojem,“ uvedla, proč se informaci rozhodla zveřejnit.

Pozornost na sebe strhla i posledním postem, kdy se vyfotila nahá ve vaně a ke snímkům připsala jen: „Kéž bych měla gumovou kachničku.“ Ze strany fanoušků se strhla lavina lichotek na to, jak to modelce sluší. „Teď toužím si také oholit obočí,“ vzkázalo jich několik. ■