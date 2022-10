Parťák Evy Burešové musel skončit v seriálu ZOO. Neměl jsem z toho radost, říká

Robert Urban a Eva Burešová FTV Prima

Eva Burešová potřebovala pauzu na mateřské povinnosti se synem Tristanem, a tak scenáristé museli zasáhnout do děje. Vymysleli to tak, že Petr Kříž, se kterým je její postava těhotná, dostane pracovní nabídku v Bruselu a odjíždí, zatímco Viky zůstává, protože jsou rozhádaní. Petr si ale v Bruselu všechno rozmyslí, pro Viky se vrátí a pár nakonec odjede spolu.

„Neměl jsem radost, protože za ten rok, co jsem ZOO točil, jsem si ty lidi kolem oblíbil. Na druhou stranu jsem to Evě přál. Je to krásná životní událost, kvůli které nemá být člověk smutný, naopak. Je to velká radost. Přineslo to ale fakt, že jsem skončil v seriálu, i když se na to nedívám tragicky. To je herecký život. Nikdy se nic nemůže brát za definitivní,“ řekl Urban.

Následně ale dostal nabídku do jiného primáckého seriálu. „Naskakuji tam jako moderátor,“ prozradil herec. V ZOO jej diváci uvidí do konce října. ■