Legendární hlasatel Jan Rosák se ukázal ve společnosti: Jak je na tom zdravotně?

Jan Rosák Super.cz

"Je mi docela fajn, až na to, že mě trochu bolí záda. Zrovna dneska jsem byl u pana doktora, kterej mi je opíchal," prozradil se smíchem, ale ujistil nás, že jinak je vše v pořádku. "Jsem zdravej jako zdravá řípa," vtipkoval.



V práci nehodlá polevit, až se nad tím podivují i jeho kamarádi. "Já mám hodně kamarádů, kteří už v mém věku ale vůbec nesáhnou na práci. Nejen to! Oni se i diví, dokonce se mi posmívají, že pracuju," prozradil Jan Rosák a pro udivené okolí má jasnou odpověď. "Mě vůbec nenapadlo, že bych přestal," vzkázal.

"Jednak, když mě ještě chtějí, to je samozřejmě velmi sympatické, ale mě to pořád baví," rozplýval se a pokorně dodal: "Mě pořád baví pracovat, a když mi to, nechci bejt pyšnej, docela i jde, tak proč bych přestával," krčil rameny.



Se svojí manželkou Jiřinou Rosákovou si stále slibují, že budou cestovat, to je ale na programu až ve chvíli, kdy Jan Rosák sekne s prací. "Já si představuji, že až se vykašlu na práci, tak začneme mnohem víc cestovat. Ostatně slibujeme si to hodně dlouho," přiznal moderátor, který by rád objevil krásy Kanady nebo Mexika. ■