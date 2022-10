Pohádková Popelka má pár tipů na kvalitní spánek. Nenacpané břicho, žádný alkohol a tři čísla

Eva Hrušková se raduje ze života a zná recept na dobré spaní. Michaela Feuereislová

Pouze jednou v životě si vzala prášek na spaní. Šťastná to žena přiznává, že si hlídá, aby dobře spala. A co radí první filmová Popelka pro dosažení kvalitního spánku?

„Jednak v ložnici musíte mít zimu, což dnes v souvislosti s energetickou krizí není problém. Pak nejít spát hodně najezený a večer žádný alkohol, to je špatný. Zopakuju si, co bylo během dne hezkého a těším se, co bude hezkého druhý den. To opravdu funguje.“

A když přijdou starosti? I na to má recept. Uchyluje se k jogínskému cvičení. Nechává ztěžknout jednu ruku, vnímá, jak je teplá, pak druhou, stejně nohy. „Když si takhle projdete končetiny, tak usnete.

Dalším dobrým způsobem jsou čísla 4, 7, 8. „Na čtyři sekundy nádech nosem, po dobu sedmi sekund zadržet dech. Osm sekund pak vydechovat ústy. To fakt funguje, uděláte to dvakrát a začnete zívat,“ vypočítala Eva Hrušková Super.cz, jak si umí pomoci.

A co herečce dělá radost? „Že máme hodně práce a máme ji rádi. Potom se raduji, že vedle mě je Honzík, který je velký kliďas a můj přístav. Vzal pod svá křídla celou moji rodinu, všechny tři kluky a ti nám přivedli své partnerky a radujeme se z jejich dětiček.“

S manželem Janem Přeučilem (85) vyznávají pohyb, hodně se snaží chodit, i když aktuálně herec musí používat hůl. Nedávno totiž prodělal operaci kyčle. ■