Chvíle hrůzy, které už nechce nikdy zažít: Nikol Moravcová s dcerou Violkou měly autonehodu

Na včerejšek bude chtít Nikol Moravcová (35) rozhodně zapomenout. Moderátorka a influencerka vezla svoji dceru Violku k prarodičům, když se v zatáčce střetla s jiným vozem, který vjel do protisměru. Naštěstí se to obešlo bez zranění.

"Stalo se to v pátek dopoledne, když jsem vezla Violku k babičce. V poslední zatáčce pod Lahovickým mostem se na nás vyřítilo auto z protisměru. Snažila jsem se vyhnout, ale bránila mi svodidla, tak do nás to auto narazilo," popsala Super.cz Nikol.

Autonehoda neotřásla jenom jí, ale i ženou v druhém autě. "Paní měla pravděpodobně mikrospánek, nic si nepamatuje. Byla v podobném šoku, ale hrozně toho litovala. Hlavně když zjistila, že mám vzadu tříletou dceru," svěřila se Nikol.

Pro malou Violku ihned přijela babička a odvezla ji, Nikol ještě nějakou chvíli na místě nehody byla a řešila proces s odtahovou službou. Na místo dorazili také její otec a manžel Karol, kteří se ji snažili uklidnit.

Moravcová se rozhodla tuto záležitost zveřejnit z jediného důvodu.

"Sdílím to hlavně proto, aby si všichni řidiči uvědomili, že mají zodpovědnost nejen za sebe, ale i za ostatní na silnici. To, že to takhle dopadlo, a nikomu se nic vážného nestalo, je velký zázrak a doufám, že to třeba pomůže přimět každého, kdo sedá za volant, k větší opatrnosti," dodala Moravcová. ■