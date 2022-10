Po 30hodinovém domácím porodu spěchala do nemocnice: Zpěvačka popsala traumatický zážitek

Dannii Minogue Profimedia.cz

Pro domácí porod se Dannii rozhodla, protože nemocnice je pro ni spojená se špatnými vzpomínkami. „Moje kamarádka v nemocnici zemřela na rakovinu. A poslední velká zkušenost...moje sestra byla v nemocnici s rakovinou. A všude tam byla média. Neevokovalo to ve mně bezpečné místo, spíš mě to děsilo,“ svěřila v podcastu Made By Mammas.

Proto zpěvačka doufala, že zvolený domácí porod proběhne v pořádku. Na pomoc měla dvě porodní asistentky, které s ní vše připravovaly. „Všechno šlo dobře do doby, kdy mi praskla voda a on (syn) byl ve špatné pozici. Nechtěla jsem to vzdát, doufala jsem, že se otočí. Někdy se to povede,“ vyprávěla.

V jejím případě se ale porod zasekl a po třiceti hodinách bolesti musela do nemocnice. „Odvezli mě na vozíčku, nemohla jsem chodit. Čekala jsem na epidurál a skončila na císařském řezu. Čekala jsem na nosítkách na chodbě,“ uvedla s tím, že se snažila udělat vše pro to, aby tento plán B nenastal. „Když jsem čekala, až epidurál zabere, pomyslela jsem si, že kdybych tohle neudělala, zemřela bych,“ přemýšlí dnes o dvanáct let staré zkušenosti.

Otcem Ethana je model a moderátor Kris Smith, zpěvačka s ním byla ve vztahu mezi lety 2008 až 2012. Jejím aktuálním partnerem je hudební producent Adrian Newman. ■