Láska je neustálá práce: Tomáš Klus promluvil o manželství s Tamarou

Tomáš Klus Super.cz

Zpěvák Tomáš Klus (36) se objevil ve společnosti po boku své ženy Tamary Klusové (34) a bylo jasné, že ti dva k sobě patří. „Ona láska je neustálá práce a zdokonalování jeden druhého. Já mám radost, že jsme ve fázi, ve který jsme, protože jsme zjistili, že nám to spolu prostě funguje nejlíp, že jeden bez druhého to nejde ,“ svěřil se Tomáš Super.cz.

Zpěvák dorazil na slavností otevření nové terapeutické zahrady Dětské psychiatrické kliniky FN Motol a pozornost vyvolal také věcí, kterou měl stále v ruce.

„To je prosím modlitební mlýnek, uvnitř jsou stočené mantry a otáčením toho mlýnku se ta síla mantry uvolňuje do prostoru. Je to buddha soucitu, jehož cílem je, aby všechny bytosti byly šťastny a osvobozeny od bolesti, tak mu tím pomáhám,“ prozradil zpěvák.

„Když jsem si uvědomil, jak těžké to ty děti mají, tak mě to hodně zasáhlo. Jak řekla Vendula Pizingerová, tohle téma prostě není sexy, protože se všichni tváříme, že jsme hrozně v pohodě, ale všichni jsme uvnitř rozbití. Doba je hodně porouchaná a je dobře, že slouží takový prostor dětem, co potřebují pomoc, dětem, které bolí duše,“ dodal během rozhovoru.

Tomáše Kluse také aktuálně můžete vidět v muzikálu Branický zázrak v pražském Divadle na Fidlovačce. Jedná se o autorský muzikál režiséra, scenáristy a libretisty Jana Svěráka, o písně a texty se postaral právě Klus. ■