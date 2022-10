Moderátorka Iveta Vítová začíná nový život ve třech. Po rozpadu manželství prozradila, jak se jí daří

Iveta Vítová Super.cz

"V mém životě se pořád něco děje. Občas je to dost náročné, ale všechno spěje k dobrému konci a všechno se děje z nějakého důvodu," svěřila se kráska Super.cz. "Začali jsme s dětma novej život, máme ho ve třech a je nám vlastně takhle hrozně fajn," říká s úsměvem.

Má za sebou nelehké období, a zároveň se plně věnuje svým dvěma dětem, Anetce a Matýskovi. "Já si užívám každou akci, která není dětská, velice pozitivně," přiznává Iveta a prozradila, že její dcera začala od září hrát fotbal. Nedávno dokonce donesla ze školy trojku z diktátu a to blonďatou modelku rozčílilo.

"Přinesla první trojku z diktátu a já jsem to vůbec nepobrala. Možná jsem to vzala hůř než ona, takže jsem dělala přesně to, co jsem říkala, že nikdy dělat nebudu," práskla na sebe Iveta a přiznala, že dceři pořádně vyčinila. Nakonec se jí to v hlavě ale přece jen rozleželo. "Tak jsem se omluvila a řekla jsem, že se to může stát. Ve finále si my rodiče musíme uvědomit, že známky jsou víceméně naše vizitka," říká modelka.