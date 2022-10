Mrkejte, jak by to princezně Kate slušelo za barem! Míchání koktejlu ji hodně pobavilo

Kate by byla moc sympatická barmanka. Profimedia.cz

Na budoucí královský pár čekaly jako vždy zástupy lidí včetně spousty dětí, které na setkání s Kate a Williamem dozajisté nikdy nezapomenou. Poté, co se s nimi vřele přivítali, navštívili organizaci PIPS Charity podporující osoby, které se ve svízelných životních situacích pokusily o sebevraždu nebo o tom uvažovaly.

Následně se pár přesunul do samoobslužné jídelny Trademarket v Belfastu, kde je čekal závod o to, kdo dřív umíchá koktejl zvaný Up the Lagan in a Bubble, jenž je odkazem na řeku, která protéká městem a zároveň slangově znamená 'nejsem včerejší'. Drink se skládá z ginu, ovocného čaje, sherry, japonského švestkového likéru umešu, limetky a tapiokových perel.

Vítězem se sice stal následník trůnu, ale Kate, tentokrát oděná do hedvábné blůzky Winser London a kabátu od Alexandera McQueena, všechny odzbrojila svou soutěživostí a širokým úsměvem. ■