Stresy v loňském roce se na ní podepsaly: Taťána Kuchařová přišla o polovinu vlasů

Taťána Kuchařová Super.cz

Složité období, kterým si prošla, si vyžádalo i daň na kráse. Blondýnka se nyní sice může opět chlubit hustou hřívou, s vlasy ale nějaký čas bojovala. „Vyživuji se zevnitř. Vitamíny, chlorela, ječmen, to jsou moje top tipy. Díky tomu mám úžasné, zdravé háro, ale v loňské roce jsem stresem o polovinu vlasů přišla,“ svěřila se Super.cz Kuchařová.

Svůj vzhled už prý ale tolik jako dříve neřeší. „Už to moc neprožívám, mám to štěstí, že se o mě starají jiní. Starám se o sebe po té pěstící stránce, abych měla správné vitamíny a výživu, jinak se svěřuji do rukou profesionálů,“ prozradila modelka na křtu svého parfému.

Co se vůní týče, parfémy Taťána miluje. Nás zajímalo, zda ten její působí i na potencionální nápadníky. „Už to nějakou dobu testuji a je to dobré,“ řekla s úsměvem. ■