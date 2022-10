První fotky z nové Ivety: Podoba se Štaidlem zaskočila i jeho představitele. A jak vypadá starší Bartošová?

Anna Fialová a Ondřej Gregor Brzobohatý v pokračování minisérie Iveta Foto: Voyo

Začalo natáčení druhé řady minisérie Iveta mapující život a kariéru tragicky zesnulé popové hvězdy Ivety Bartošové (✝48). Druhá řada vezme diváky do 90. let. Tehdy zpěvačka tvořila pár s hudebníkem Ladislavem Štaidlem, dočkala se svého vytouženého potomka, a zároveň prožívala jeden z vrcholů své kariéry.

„První řada ukazovala Ivetu jako lehce naivní dívku z drsných Beskyd, která touží po velké slávě, a ještě větší lásce. V té druhé už sledujeme sebevědomou mladou ženu, která postupně dosahuje všeho, po čem kdy toužila. Má rodinu, kariéru, úspěch. To vše v době, kdy se Československo teprve učí, co jsou to bulvární média a jak fungují,“ popisuje režisér a scenárista minisérie Michal Samir.

Představitelé hlavních rolí se nemění. Jako Iveta Bartošová se opět představí Anna Fialová, v roli její sestry a rodičů diváci uvidí Elišku Křenkovou a Alenu Mihulovou (57) s Miroslavem Hanušem (59). Štaidla pak ztvárnil Ondřej Gregor Brzobohatý (39), který se také objevil už v první řadě.

Nejen diváci pak byli překvapení mimořádnou podobou Gregora Brzobohatého a Štaidla. Nejde přitom jen o práci maskérů. „Ano, ta patka a přimhouření očí… Mám i stejnou širokou tvář, buldočí předkus,“ řekl Super.cz Brzobohatý. „Ta podoba z nějakých profilů je opravdu velká. Minule jsme se o tom s mámou bavili a ona se strašně smála. Nicméně já v té podobě nezapřu ani tátu,“ vtipkoval hudebník.

Druhá řada minisérie Iveta z dílny Voyo Originál se divákům představí v první polovině příštího roku. ■