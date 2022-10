Patricie Pagáčová prchá před zimou do tepla. S rodinou vyrazí na luxusní dovolenou

Patricie Pagáčová Super.cz

"Doma se máme krásně. Teď se těším, protože jedeme na dovolenou společně s manželem a dcerkou. Takže mě čeká ještě takové volníčko," svěřila se sympatická herečka, která začínala svou kariéru v oblíbeném seriálu Ranč U Zelené sedmy a posléze se proslavila v novácké Ulici.

Patricie si dovolenou naplánovala už před několika měsíci. "Naplánovala jsem si to už někdy v březnu, právě proto, aby to klaplo. Letíme na Zanzibar," prozradila s tím, že doufá, že let s dcerkou Bibianou zvládnou bez potíží.

"Samozřejmě nerada bych byla taková ta matka s tím řvoucím dítětem po celou dobu letu, ale asi to úplně neovlivním," říká Patricie a slibuje, že do letadla dorazí vybavená.

"Budu mít s sebou nosítko, mlíko a hračky a všechno možné, co jde, abych ji rozptýlila, tak uvidíme. Snad případně budeme mít spolucestující, kteří budou v pohodě. A když nás v Kataru při mezipřistání vyhodí, tak to bude taky dobrá dovolená," vtipkovala. ■