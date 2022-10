Richard a Karin Krajčovi promluvili o soukromí. Jsou spolu deset let a pořád si vyznávají lásku

Richard Krajčo a Karin Krajčo Babinská Super.cz

"Naposledy před deseti lety, kdy jsem provedla úplné osobní tsunami, když jsem potkala tady mistra na place na natáčení Křídel Vánoc" poukazuje Karin na svého manžela.

"On se zjevil jako tsunami v mém životě," míní režisérka a spisovatelka v jedné osobě. "No, asi jsme to měli podobný," krčí rameny Richard a dodává, že doufá, že to byla poslední změna tohoto druhu v jeho životě. Manželé jsou svoji už pět let, ale láska je neopouští, naopak. "Já ho miluju pořád stejně a možná trošku víc," rozněžnila se Karin.

Během rozhovoru se Super.cz nebyla o zábavu nouze, protože Richard Krajčo (45) se rozpovídal o svých „záležitostech“, které ho čekaly hned po skončení křtu a Karin to nenechalo chladnou. "Karin jede domů taxíkem. Já mám nějakou jinou záležitost," směje se Richard a Karin na něj obratem práskla, že se jedná o fotbalový zápas.

"Oni jsou u nás doma na návštěvě buď Pokémoni, nebo se hraje fotbal na televizi, nebo se chodí na fotbal. To jsou takový záležitosti," prozrazuje se smíchem Karin a Richard k tomu má taky, co říct. "Ano, všechny důležité záležitosti naší rodiny vyjmenovala," směje se frontman kapely Kryštof. ■