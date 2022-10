Blyštivé minišaty i provokativní průstřihy: Zorka Hejdová tasí ve vile lásky jeden sexy model za druhým

Zorka Hejdová TV Nova

Už pár týdnů je domovem Zorky Hejdové (32) a její rodiny španělský ostrov Gran Canaria. Moderátorka odcestovala na dva měsíce do zahraničí kvůli moderování reality show Love Island.

Na Kanárské ostrovy s sebou vezla také rozsáhlou garderobu, kterou měla hned v několika kufrech. „Šaty jsme vybíraly spolu s mou letitou stylistkou Danielou Pilnou několik týdnů dopředu. Nezdá se to, ale je to přes třicet různých stylingů a vše jsme potřebovaly mít sladěné a připravené už před odletem, tak to byl trošku fičák,“ svěřila se Super.cz moderátorka.

„Všechny stylingy miluji, a navíc je to Love Island, takže jsme se mohly odvázat co se týče barev, střihů, vzorů, flitrů, zkrátka tady nic není příliš,“ prozradila Zorka, která se na obrazovkách objevila například v blyštivých minišatech, ve kterých připomínala mořskou pannu, anebo ve žlutě kanárkovém modelu s provokativními průstřihy.

Spolu s modely si moderátorka pochvaluje také péči profesionálního týmu. „Účesy a make-up pak vznikají podle nálady a zvoleného outfitu pro daný večer. Ivana Tokárská je jedna z našich top vizážistek a je nesmírně kreativní, takže má mou plnou důvěru a vždy je to tvůrčí proces! Nemůžu říct, který styling nebo make-up se mi líbil nejvíc, protože každý je úplně jiný, a to mě na tom tak baví. Měnit se několikrát do týdne jako chameleon,“ dodala Zorka Hejdová. ■