Zdeněk Godla si před kamerou sáhl na dno: V televizní show mu šlo doslova o krk!

Zdeněk Godla FTV Prima

Kdysi se Zdeňku Godlovi o herecké kariéře ani nesnilo a náhle šel z role do role. A tak je zvyklý, že toho před kamerou zažije hodně. Tohle ale nejspíš nečekal. Tentokrát musel na place ukázat, jak zvládá akrobatické kousky. V primácké show Můj muž to dokáže mu jeho kolegyně Ha Thanh Špetlíková pěkně zavařila a dala mu naprosto šílený úkol. Musí vypít deset skleniček sektu, ovšem u toho dělat stojku. Na splnění úkolu má tři pokusy. A jak sám přiznal, stát na rukou v životě nezkoušel. „Ještě nikdy, to bude dneska moje smrt."

„Musíš v každém kole vypít minimálně tři skleničky a v jednom kole čtyři, když ti to poleze nosem, tak to nevadí, jedeme dál,“ poradila mu kolegyně. Zdeněk se nakonec za pomoci moderátora Ondřeje Jakuba pokoušel dostat na ruce. Všem v sále ale zatrnulo, protože v jeden moment to vypadlo, že si herec zlomí vaz. Překulil se totiž na hlavu. Jak to nakonec všechno dopadlo, uvidíte už dnes večer ve 20:15 na Primě.

Na natáčení má však i hezké vzpomínky. Ha Thanh mu totiž dopřála i pohled na deset krásných modelek a Zdeňkovým úkolem bylo odhadnout velikosti jejich podprsenek. Na tento úkol si Zdeněk dal na kuráž. „Tak na kozenky,“ zahájil úkol přípitkem. ■