Blondýnka (72) miluje minisukně a výstřihy a čelí kritice: Na svůj věk se prý obléká až moc sexy!

V šatníku šik Keiko nechybí ani minisukně. Ilustrační foto Profimedia.cz

Při pohledu na vitální blondýnku Keiko Guest byste nejspíš nehádali, že je jí 72 let. Vypadá výborně, a k tomu se ráda obléká do sexy kousků. Za to druhé nejednou sklidila kritiku na sociálních sítích. Neobléká se prý adekvátně svému věku.

Guest se přitom jen snaží ukázat, že věk je jen číslo, že není potřeba škatulkovat a že i starší žena může vypadat šik. S takovým přístupem ale ne všichni souzní.

Ona sama módu miluje a nebojí se minisukní, výstřihů ani jehlových podpatků. V reakci na hejty se pak ukázala v šedých teplácích, pleteném svetru a s chodítkem. „Tohle byste mi schválili?“ ptala se svých kritiků. Video má aktuálně necelých 5 milionů zhlédnutí!

Na to konto se k ní donesla vlna podpory. „Moje máma vždycky říkala: Když to máš, tak to ukaž! Byla to devadesátiletá italská lady,“ napsala jedna z fanynek. „Nos si, co chceš, nepotřebuješ k tomu žádná svolení,“ uvedla další. Všichni se pak shodli, že každý by si měl oblékat to, v čem se cítí nejlépe.

Keiko je tanečnicí a je fyzicky stále velmi aktivní. Kromě tance se ve svých videích věnuje například gymnastice, posilování, nebo právě módě. ■