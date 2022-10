Návrh na obžalobu Cimického: Důležitá zpráva pro ty, co nás chtějí umlčet, říká moderátorka ČT Hynková Vrbová

Martina Hynková Vrbová Herminapress

A právě při přípravě jednoho z dílů pořadu se s ním setkala v jeho ordinaci. „MUDr. Cimický mě krátce po příchodu napadl. Povalil mě na sedačku, kde mě začal osahávat na prsou a líbat. Ve chvíli, kdy se mi podařilo ho na chvíli odstrčit, začal recitovat jednu z jeho básní. Byla jsem v naprostém šoku. Po nějaké době se mi podařilo z ordinace utéct a v panice doběhnout na autobus. Ubránila jsem se, ukončila spolupráci na pořadu a dala si závazek, že s panem doktorem se již nikdy osobně nesetkám,“ napsala tehdy na Instagramu.

Chtěla tím podpořit ženy - pacientky doktora Cimického, jejichž výpovědi byly některými lidmi zlehčovány a bagatelizovány. Nyní cítí obrovské zadostiučinění a poděkovala policii.

„Je to důležitá zpráva dnešního dne pro nás 28 žen, které tímto procesem procházíme. Je to důležitá zpráva pro ty, co nás chtějí znevěrohodnit, ponížit a umlčet, a je to důležitá zpráva pro všechny ty, co nás podporují a dodávají nám odvahu. Děkuji. Děkuji také vyšetřovatelům Policie ČR za jejich mravenčí práci,“ uvedla na sociální síti. ■