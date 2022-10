Nečekané přiznání Karlose Vémoly: Jízda autem bez řidičáku, krádeže i záškoláctví

Karlos Vémola vzpomínal na to, jak v mládí kradl benzín. Foto: Prima Cool

„Jako malej kluk jsem jezdil v trabantu. Neměli jsme jako kluci papíry, tak jsme lítali, v čem se dalo. Ve dvanácti jsem začal jezdit autem a ve třinácti z toho byl průser. Jednou jsme zaspali s kámošem do školy, tak jsme se odvezli autem. Jeho maminka byla taková, nechci říct, hloupá, ale hodná a raději zavolala do školy řediteli, jestli jsme dojeli v pořádku, že jsme jeli dost rychle. Ředitel jí řekl, že už jsme dva týdny ve škole nebyli, takže bůhví, kam tím autem jezdíme,“ práskl na sebe Vémola v pořadu Bábovky a plechovky, kde si jízdu v trabantu znovu vyzkoušel.

A i když je zvyklý na luxusní vozy, řídit staré auto nezapomněl. Jak to měl vůbec Vémola se zmíněnými krádežemi?

„Neměli jsme na benzín, trabant jezdil na techničák, na ředidlo, na všechno. Nemohl jsem říct máti, aby mi dala na benzín. Pak jsem měl škodovku a ve starých škodovkách byla výpusť od nádrže dole na šroub. A já měl umyvadlo s hadicí, zalezl jsem pod auta, vyšrouboval jsem špunt, vypustil jsem to do umyvadla a dotankoval do svého. Měl jsem věčně plnou. A lidi ráno, když startovali, nadávali, že nemají benzín. Pak jsem musel hledat jiný místa, kde jsem to kradl,“ přiznal bez skrupulí.

Ten si vzpomněl i na to, kolik se jich tehdy do trabantu vešlo. „Jednou nás v trabantu bylo dvanáct, a ještě tři bicykly. Ta kola se dovnitř nevešla, tak jsme měli jedno na střeše a dvě jsme drželi z okýnka podél,“ vzpomínal na divokou pubertu Vémola, který v pořadu na Prima Cool přiznal i to, že tehdy neměl vůbec strach.

Karlos Vémola v pořadu Bábovky a plechovky

Prima Cool

Ten má totiž z něčeho úplně jiného. „Přirozeně mám strach ze zvířat, ale statisticky víc manželek zabilo své manžely než lvice svoje pány,“ pobavil Vémola, který doma chová lva, pštrosa, žraloka, krokodýla a nově i opičku. ■