Srovnej si svou holku, než se naštvu, vzkázal Kanye West Justinu Bieberovi. Zpěvákova žena není jediná, do koho se obul

Kanye West má zase jedno ze svých období. Foto: Super.cz/Profimedia

Rappera ostře kritizovali za trička s nápisem „White Lives Matter“, který pobouřil mnohé z řad celebrit, ale i módních kritiků. West se cítí nepochopen a pouští se nejen do módní editorky Vogue Gabrielly Karefy-Johnson, za což to schytal od slavných modelek v čele s Gigi Hadid.

V dalším výlevu na sociální síti se obul i do Hailey Bieber (25) a vzkázal jejímu manželu Justinovi (28), „ať si ji srovná, než se naštve.“

Zjevně ho rozlítilo, že se modelka rovněž zastala Johnson, o které prohlásil, že nerozumí módě. Hailey přitom pouze vyjádřila editorce módní bible podporu v podobě vlídných slov o tom, jak moc si váží spolupráce s ní a její profesionality a talentu.

Kromě toho West trollil například zpěváka Johna Legenda a neštítil se znovu vytáhnout i rodinné záležitosti. Opět se pustil do Kim Kardashian (41), která se s ním rozvádí, že mu před časem zamezila přístup k dětem.

To už nevydržela ani Khloé Kardashian (38) a na bývalého švagra si došlápla v komentářích. „Mám tě ráda a nechci tohle řešit na sociálních sítích, ale už s tím musíš přestat. Přestaň se veřejně navážet do Kim a používat svou rodinu, když jsi zahnaný do kouta. Už toho bylo dost. Nikdo ti nikdy nebránil vidět tvoje děti, mám zprávy, které to dokazují. Vždycky víš, kde tvé děti jsou a co se s nimi děje, tak je a Kim tentokrát vynech, ať mohou vyrůstat v klidu,“ vzkázala mu s tím, že je ochotná pokračovat v konverzaci soukromě.

Ve světle událostí posledních dní dal výpověď i rapperův tiskový mluvčí Jason Lee, který uvedl, že je nesmírně vděčný za příležitost a spolupráci, ale tady jejich společná cesta končí. Zřejmě i na něj už toho bylo moc.

Stejně jako poté, co se provalil jeho rozchod s Kim a její někdejší vztah s komikem Petem Davidsonem, Kanye bezhlavě kope kolem sebe a vypouští do světa prohlášení, která často chápe jenom on. Přitom kolekcí chtěl zjevně provokovat a zaujmout, jako tomu bývá u většiny jeho kontroverzí, nemělo by ho tedy nyní překvapovat, že vyvolala silné emoce a reakce. Bohužel takovým vystupováním své kariéře spíš škodí a podkopává si status váženého umělce. ■