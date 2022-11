Fanoušci Harryho Pottera její hlas okamžitě poznají. Česká paní Weasleyová prozradila, čeho jsme si postavě nevšimli

Martina Hudečková Super.cz

Martina Hudečková nám během rozhovoru prozradila něco, čeho jste si možná na postavě nevšimli - že toho textu k dabování nebylo zase tolik. „Zbořím asi různé mýty, ale paní Weasleyová toho má k dabování, co se týče textu, hrozně málo. On si to málokdo uvědomí, že ta paní, která je často v záběru, toho moc neříká,“ řekla herečka a dabérka Super.cz.

Roli tehdy Hudečková vzala jako každou jinou, až později zjistila, že knižní, a potažmo filmová série o Harrym Potterovi je kultovní záležitostí.

„Já jsem paní Weasleyovou vzala tak, že je to práce jako každá jiná. Po chvíli jsem zjistila, že jsem se dostala k něčemu až glorifikovanému, že je to role rolí. Je to ta role, za kterou mě milují děti, puberťáci, ale i dospělí. Ale tehdy mi to tak vůbec nepřišlo,“ zavzpomínala Martina Hudečková na legendární filmovou ságu. ■