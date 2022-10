Těhotenství Agáty Hanychové neušlo nikomu: Co na novinku říká Soukupova ex Mátlová?

Tereza Mátlová Super.cz

„Ano, čekám miminko,“ potvrdila Super.cz Agáta. Novinka přišla po třech měsících vztahu se Soukupem.

Co na tuto novinu říká Mátlová? „Ani nevím, co bych na to měla říkat. Mně se to netýká, ale je to krásné," řekla Super.cz. "Být v požehnaném stavu je krásná věc, ale mě se to netýká,“ zopakovala.

Sama je maminkou dcerky Emilky. Léto měla pracovní, dovolená u moře je prý teprve čeká. „Uvidíme, jak to budeme stíhat. A také už se těšíme, až napadne sníh, protože jsme obě vášnivé lyžařky. Ale teď ještě hrajeme tenis,“ dodala zpěvačka. ■