Pittův mluvčí reagoval na obvinění Jolie: Co Brad říká na to, že měl napadnout Angelinu a děti?

Soudní spor Brada Pitta a Angeliny Jolie přiostřuje. Profimedia.cz

Dle Jolie ji i děti herec fyzicky napadl. Ten nyní její tvrzení prostřednictvím svého mluvčího odmítl jako „naprosto nepravdivá“. Pitt už od začátku odmítal, že by se vůči tehdejší manželce a dětem dopustil násilí.

Jak vyšlo najevo v srpnu, Angelina po údajném incidentu podala anonymní žalobu na Pitta, že ji a děti herec fyzicky napadl. Spor vyšetřovala FBI, ale Pitt nebyl nikdy z ničeho obviněn. Právní tým Jolie si nicméně myslí, že agent, který incident vyšetřoval, měl důvod obvinit oscarového herce z federálního zločinu.

Pittův právník se už v minulosti nechal slyšet, že je herec ochoten přijmout zodpovědnost za některé ze svých činů, ale nehodlá přiznat něco, co nespáchal. Přiznal například problém s alkoholem, s čímž se léčil. Zdroje z okolí páru pak rovněž označily tvrzení Jolie za "absolutně smyšlená" s tím, že si herečka k příběhu pokaždé něco přidává.

Rozvod hvězdného páru se táhne už šest let. V srpnu letošního roku soudce oficiálně ukončil jejich manželský svazek a mohou vystupovat jako svobodní, než rozvod dovrší. Soudí se nejen o majetek, ale také o nezletilé děti. Ty chce Brad do střídavé péče, zatímco Angelina do výhradní. ■