Novodobý elixír krásy pro krásnou pleť bez vrásek

Kolagen drink Collavio Plus malina

Pro zachování mladistvé pleti a zářivých vlasů vyzkoušejte tento beauty drink Collavio Plus, který obsahuje vyšší dávku mořského kolagenu, biotin, kyselinu hyaluronovou a pšeničné ceramosidy, které působí proti prvním známkám stárnutí. Látky obsažené v drinku Collavio Plus vyživují pokožku, vlasy i nehty do hloubky. Již za 8 týdnů pravidelného používání dojde ke zpevnění pleti a redukci vrásek. Navíc si na jeho lahodné malinové příchuti doslova pochutnáte!