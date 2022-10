Paris Hilton zoufale hledá ztracenou čivavu. Vypsala odměnu čtvrt mega a najala psí detektivy

Paris Hilton Foto: ČTK / AP / zz/STRF/STAR MAX/IPx

Dědička hotelového impéria Paris Hilton (41) prožívá obrovský smutek. Už měsíc postrádá svou milovanou fenku čivavy Diamond Baby, která se ztratila a nikdo neví, co se s ní stalo. Paris Hilton vypsala k nalezení svého domácího mazlíčka odměnu 10 tisíc dolarů, což je v přepočtu skoro čtvrt milionu korun.

Fenka se ztratila poté, co nepozorný stěhovák nechal otevřené dveře. Zřejmě vyběhla ven, kde se ztratila. Možné ale je, že ji někdo ukradl, nebo se mluví o tom, že fenku mohl zakousnout kojot, kterých je v okolí Los Angeles hodně.

Zoufalá Paris Hilton si dokonce najala nejrůznější jasnovidce a média. A ti ji přesvědčují, že je ztracené zvíře stále naživu. „Moje srdce je zlomené. Plakala jsem, jsem tak smutná a depresivní. Mám pocit, že mi chybí část mého já a bez ní tady nic nebude jako dřív. Diamond Baby je moje všechno, opravdu jako dcera. Byly jsme nerozlučné, byla to moje nejlepší kamarádka a stála vždy po mém boku,“ nechal se slyšet miliardářka.

Ta si posteskla i nad krutostí některých lidí, kteří jí dávali falešné naděje jen proto, že prahli po vypsané tučné odměně. „Někteří mi dokonce řekli, ať zvýším vypsanou odměnu, ale to mi bezpečnostní tým nedoporučil, protože by to mohlo ohrozit mé ostatní psy nebo mě, protože bychom se mohli stát terčem únosu,“ prozradila Paris.

„Vím ale, že jsou na světě laskaví a starostliví lidé a stále mám naději, že někde tam venku je dobrý člověk, který mi mou Diamond Baby přivede zpět. Moc mi chybí a srdce mě bolí každý den, každou minutu,“ dodala s tím, že naděje je to, co jí dodává sílu. K nalezení fenky si ostatně najala i psí detektivy. ■