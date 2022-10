Pohádkový princ Jan Čenský je už 33 let ženáč. Co říká na vztahy mužů s mladšími ženami?

Jan Čenský Profimedia.cz

Oblíbený herec Jan Čenský (61) je už 33 let ženatý s manželkou Danou. O přízeň dam tento pohádkový princ nikdy neměl nouzi a díky své nové roli si uvědomil jednu věc. Jeho postava totiž opustí manželku v podání Zlaty Adamovské (63) kvůli mladé ženě. To by prý ve skutečnosti ve svém věku neudělal.

"Mám kamaráda, který má v mém věku nový vztah, novou ženu a má tříměsíční dítě, tak jsem říkal: Chlapče, to je čest, jsi odvážný. Moje postava je takový muž, který do toho šel. Do vztahu s mladší ženou, s níž založil novou rodinu. Je plný naděje, musí si věřit, nechce být zrazován okolím, ale já osobně bych do toho nešel. Naštěstí to mohu jen hrát," svěřil se herec.

Ve filmu navíc řeší další patálii. Jeho dcera v podání Hany Vagnerové začne randit se stejně starým mužem, jako je on sám. I v tomto případě je rád, že taková zkušenost jej nečeká. "Já nemám dceru, ale syna, takže tohle naštěstí nemusím řešit. Samozřejmě jako otec bych ji maximálně podporoval. Jsou to ale pouze domněnky."

Nová komedie Za vším hledej ženu vstupuje do kin 20. října. Čenský a Adamovská hrají čerstvě rozvedený pár, v soukromém životě jsou dobrými přáteli.

"Zlatka je báječná a velmi jí a Petru Štěpánkovi fandím, protože je to opravdu holka do nepohody. Oba se vedle sebe naprosto rozzářili, jsou fajnový pár. Říkají krásnou věc: Pojďme žít tak, abychom si nemuseli lhát," doplnil Čenský. ■