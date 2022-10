Martina Hudečková zavzpomínala na svou lásku, režiséra Juraje Herze: Byl jedním ze tří mužů mého života

Martina Hudečková Super.cz

„Každé ráno o mých narozeninách se ke mně Juraj přitulil a v maďarštině mi zazpíval píseň o malém medvídkovi. Jeho maminka byla Maďarka, a tak mluvil velmi dobře maďarsky. A k tomu mému narozeninovému dni mi vždy zazpíval do ouška,“ zavzpomínala herečka pro Super.cz.

Jak nám sama Martina přiznala, Juraj byl jednou z jejích tří životních lásek. „My jsme se k sobě dostali hodně pozdě. Mně bylo 45 a jemu 75 let a předstírat, že před námi nic nebylo, by bylo naivní. Byl to jeden ze tří mužů mého života a já si myslím, že jsem byla jedna ze tří žen jeho života.“

Letos to byly čtyři roky, co režisér zemřel. Herečka je ale přesvědčená, že dalšího muže do života si již nepustí. „Nedovedu si to představit. Já mám pocit, že ty tři velké lásky v mém životě jsem si tak nějak vybrala a nemůžu od osudu chtít a žádat víc,“ dodává.

S Martinou Hudečkovou jsme si povídali na křtu Kalendáře pro pamětníky Aleše Cibulky. Jak to má herečka s diářem? Musí si vše zapisovat, nebo si schůzky pamatuje? „Bez diáře si ani neškrtnu, a dokonce v noci někdy běžím do diáře, jestli si vše dobře pamatuju a vše souhlasí,“ smála se herečka. ■