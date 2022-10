Na oběd spolu určitě nezajdou: Vignerová promluvila o vztahu s Kolečkem, který ji vyměnil za herečku

Aneta Vignerová Super.cz

„Připravená určitě nejsem, nemám na to ani kapacitu, chci se teď vrátit do práce. Byla jsem na mateřské, věnovala jsem se rodině. Na rodinu jsem se těšila a přála si ji, takže jsem jí věnovala veškerý svůj čas a péči a moje kariéra šla bokem. Ale syn Jiřík půjde do školky, takže jsem se už spojila se svojí agenturou a vymýšlíme, jak mě zase začlenit do práce,“ svěřila se Super.cz.

Co se týče komunikace s expartnerem, Aneta i Petr fungují jako rodiče malého syna, jinak se prý o žádném vztahu mluvit nedá.

„Vycházíme v rámci našeho syna, to je jediné, co k tomu můžu říct. Že bychom spolu (s Petrem Kolečkem - pozn.) chodili na obědy, tak to nehrozí," řekla Super.cz Aneta s tím, že takovou situací neprochází jediná a všem přeje, ať je to brzy přebolí. "Nejdůležitější jsou ty děti,“ dodala.

S Anetou jsme si povídali během otevření nové terapeutické zahrady Dětské psychiatrické kliniky FN Motol, kterou pomohl zrekonstruovat a otevřít Nadační fond Kapka naděje. „Je to pro mě dost citlivé téma, vůbec si nedokážu představit, co se v těch dětských hlavičkách odehrává, je to síla,“ dodala. ■