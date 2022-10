Tady brzy přiletí čáp nebo vrána! Potetovaná kráska Sharlota už mluví o dvojčatech

Sharlota Super.cz

Rapperka Sharlota (26) se stala vdanou paní před pár měsíci, manželé ještě nestihli ani svatební cestu, kterou plánují do Ameriky, a kráska už přemýšlí o miminku, na které se nevýslovně těší. Prozradila mimo jiné to, jak u nich doma probíhají hádky.

"Ráno, když se naštvu, tak zase za pět minut jsem dobrá. Já ty emoce hodně vpouštím dovnitř a ony pak můžou odejít," svěřila se Super.cz a práskla na sebe, že tichou domácnost tedy rozhodně nemají, protože nevydrží být dlouho naštvaná.

"To bych nezvládla! Ne, já prostě v tu chvíli, co mě mrzí nebo mi vadí, to se řekne hned a zase se jede dál," prozradila. Na otázku, zda není po svatební cestě na programu miminko, má kráska jasnou odpověď. "No to doufám, že bude," říká nadšeně!

Na rozdíl od jiných umělkyň má Sharlota jasno i v tom, zda by chtěla holčičku, nebo chlapečka. "Já si myslím, že bych mohla zvládnout dvojčata. Holčičku a kluka. Že bychom to hned takhle z první zfrkli," smála se rapperka. "Já to mám vždycky pěkně naplánovaný," culila se charismatická zpěvačka. ■