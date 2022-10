Hvězda Buffy, přemožitelky upírů (49) přiznala, že už dvanáct let bojuje s roztroušenou sklerózou

Nemoc ovlivnila hereččin profesní i osobní život. Profimedia.cz

Herečka Emma Caulfield, kterou si jistě vybaví všichni fanoušci seriálu Buffy, přemožitelka upírů, ale která hrála třeba i v Bevery Hills 90210 nebo nekonečném seriálu General Hospital, prozradila, že už řadu let žije s roztroušenou sklerózou. Herečce byla nemoc diagnostikována poprvé na začátku roku 2010. Podle jejích slov to velmi ovlivnilo nejen její profesní život.

Devětačtyřicetiletá Caulfield se otevřela během rozsáhlého rozhovoru pro magazín Vanity Fair a promluvila o tom, jak moc nemoc zasáhla do jejího kariérního i osobního života. Chce ale dát dobrý příklad i své šestileté dceři Knightley tím, že se podělí o svůj zdravotní stav veřejně. Stejným onemocněním trpěl i její tatínek.

„V roce 2010 jsem pracovala na sérii Gigantic od Marti Noxon a jednoho rána před natáčením jsem se probudila a měla jsem pocit, jako by po levé straně mého obličeje lezlo milion mravenců,“ prozradila s tím, že následně šla za svým akupunkturistou a ten se domníval, že by se mohlo jednat o Bellovu obrnu. Stejného názoru byl i neurolog.

Následky nemoci se prý začaly objevovat během náročného období jejího života. „Byl to pro mě doslova rok pekla. Dělo se toho tolik. Opravdu špatné věci v osobním životě. Byla jsem v obrovském stresu, takže to mohlo být období, kdy se to celé spustilo, ale nic z toho se nedá zjistit přesně,“ přemítala herečka, které nedlouho poté byla diagnostikována právě roztroušená skleróza. V roce 2010 se mimo jiné rozváděla se svým tehdejším manželem Corneliem Grobbelaarem. ■