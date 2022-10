Zpěvák Vojta Drahokoupil nechtěně propálil svoje plány do budoucna. Biologické hodiny mu tikají o sto šest

Vojta Drahokoupil Super.cz

Vojta Drahokoupil (27) už nějaký pátek randí s muzikálovou zpěvačkou Anetou Vrzalovou. Pár sice prošel několika rozchody a návraty, nyní je ovšem vše zalité sluncem, a Vojta dokonce nechtěně prásknul, jaké jsou jeho plány do budoucna a prozradil toho víc, než chtěl.

Vojtova přítelkyně Aneta má z předešlého vztahu syna Olivera, se kterým má zpěvák úžasný vztah. "Já se vůbec do role tatínka nestavím. Já to beru, že jsem kámoš, strejda," vysvětluje Vojta, a zároveň chválí biologického otce. "Biologický táta plní svoji roli naprosto skvěle," prozradil Super.cz.

Když už přišla řeč na děti, Vojta se svěřil, že na to svoje už se nevýslovně těší. "To se o mně ví. Mně už to tiká jako blázen," usmívá se zpěvák, který v lednu vydává svoji první desku. Zdá se, že Vojta už má všechno v hlavě naplánované, a tak nás napadlo, jestli před dítětem nepřijde náhodou i svatba?

"Ano, v těch filmech to tak vždycky bylo," mlžil ze začátku. "Jo, myslím si, že nejdřív svatba, potom dítě. Vy jste mě teď úplně dostali! Já to totiž takhle chci, ale nikdy jsem to neřekl nahlas," překvapil Vojta i sám sebe. ■