Jitka Boho je dvojnásobnou maminkou: Byla to makačka, ale zvládli jsme to, okomentovala narození syna

Jitka Boho Herminapress

"Jsi statečný, Tadeášku, protože to byla s tvými 3970 g makačka nejen pro maminku, ale i pro Tebe," napsala k fotce s děťátkem s poděkováním lékařům, kteří se o ně skvěle postarali.

Maminka i miminko jsou tak v pořádku. Boho ještě měsíc před porodem řešila stěhování do pražského bytu svého partnera Tomáše. Byt totiž musel projít rekonstrukcí a všechno se zařizovalo na poslední chvíli. Svatbu prý s přítelem zatím neplánují.

„To ne, ale ani to není v plánu. Nejsou ani náznaky, že by mě chtěl v brzké době požádat o ruku, a já na tom nijak nelpím. Tím, že už mám za sebou rozvod, tak mám na manželství svůj názor. Hlavně abychom byli v pohodě, to, zda budeme sezdaní, je spíš hudba vzdálené budoucnosti,“ řekla nedávno Super.cz.

Boho na svého partnera pěje jen samé ódy. „Tomáš mi hrozně připomíná mého taťku, takže nějaký povahový rysy mi přijdou dost podobný. A myslím si, že to bude s dětmi umět. Rozumí si s Rosálkou, mají moc hezký vztah. A není to takový hrotitel, abych tak řekla, že by něco moc prožíval,“ dodala Boho. ■